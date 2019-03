Arriva la norma anti Spada nel reddito di cittadinanza

Dopo la polemica legata alla richiesta da parte di alcuni membri del clan degli Spada del reddito di cittadinanza, arriva un emendamento al decretone presentato dalle relatrici Dalila Nesci (M5s) e Elena Murelli (Lega) che stoppa l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza a chi ha subito una misura cautelare personale, «anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo», o una condanna «anche non definitiva». La sospensione vale anche per i latitanti o per chi «si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena».

IL NODO DEL REDDITO PER I DISABILI

Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno esaminato per un paio d'ore nella mattina del 13 marzo gli emendamenti al decretone su reddito e pensioni, bocciando molte proposte ed accantonando quelle su cui è necessario un approfondimento. Le votazioni si sono quindi interrotte per consentire ai deputati di partecipare ai lavori dell'Aula. Sono attesi per il primo pomeriggio gli emendamenti del governo che dovrebbero fare una sintesi delle proposte avanzate da tutti i gruppi sui disabili e proporre una riforma della governance dell'Inps, con la figura del vicepresidente.

COSA AVEVA DETTO DI MAIO

Quando si era diffusa la notizia - grazie a una segnalazione da parte della Cisl - del fatto che almeno tre membri del clan Spada si erano rivolti ai Caf per richiedere il reddito di cittadinana, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio aveva così commentato: Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Nemmeno uno! Ho già chiesto personalmente di fare le opportune verifiche sul caso».