Secondo Tajani Mussolini ha fatto anche cose buone

TAJANI: «BULLMANN INSINUA CHE SONO FASCISTA, SI SCUSI»

Tajani però ha risposto piccato: «È la seconda volta che Udo Bullmann insinua che sono fascista. Ora basta, esigo che si scusi. Se non lo farà, vuol dire che in maniera sleale ha volutamente distorto le mie parole». Durante la trasmissione radiofonica Tajani aveva spiegato su Mussolini: «Si può non condividere il suo metodo. Io non sono fascista, non sono mai stato fascista e non condivido il suo pensiero politico. Però se bisogna essere onesti, Mussolini ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l'istituto per la ricostruzione industriale. Quando uno dà un giudizio storico deve essere obiettivo, poi non condivido le leggi razziali che sono folli, la dichiarazione di guerra è stata un suicidio». Qualcosa dunque va salvato del fascismo, è stato chiesto infine a Tajani: «Certamente sì, certamente non era un campione della democrazia. Alcune cose sono state fatte, bisogna sempre dire la verità. Non bisogna essere faziosi nel giudizio. Complessivamente non giudico positiva la sua azione di governo, però alcune cose sono state fatte. Le cose sbagliate sono gravissime, Matteotti, leggi razziali, guerra. Sono tutte cose inaccettabili».