La prima linea di Zingaretti deve essere cattivissima

IL SOVRANISMO, CONCETTO VUOTO CHE TORNERÀ PRESTO IN CANTINA

È fondamentale, però, che Zingaretti apra la sua lista senza schemi antichi. Non servono candidati civetta: il giovane, la donna, quello dello spettacolo, la scienziata. Servono tutti loro, ma quel che occorre è porre con forza il tema europeo e il tema dell’Italia in Europa contrapponendosi ai sovranisti. Questa storia del sovranismo, dopo le Europee, tornerà in cantina come tutti gli oggetti usati. È un’idea di seconda mano totalmente priva di consistenza a meno che non si trasformi in nuovo nazionalismo che ha dato già le sue prove miserabili in Gran Bretagna con la Brexit. Non si può sfuggire a due dati. Il primo è che il popolo italiano è il più “contaminato” del mondo avendo alle spalle un vissuto ultra-millenario in cui gente di varie storie, di vari luoghi, di vari colori persino si è fusa in una unica nazione. Il secondo dato è che l’Italia diventa una nazione quando si iscrive, con i suoi leader che vollero il Risorgimento, nel grande alveo europeo che favorì il processo unitario contro l’impero austriaco e anche contro il potere temporale e territoriale della Chiesa. Quello che dicono i sovranisti semplicemente non esiste se non nel dibattito iper-ideologico e nella esperienza del fascismo.