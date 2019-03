Perché ha ragione Pompeo a dire che l'accordo Italia-Cina è opaco

Il punto infatti non è se sia opportuno o meno che l’Italia si impegni in accordi commerciali con la Cina, come semplifica Luigi Di Maio, dando la netta sensazione di non capire ciò di cui sta parlando. È scontato che questo sia pieno interesse di un'Italia che ha un interscambio con la Cina pari a meno della metà di quello della Germania. Il nodo complesso è dato dal fatto che la Cina ha una politica estera aggressiva, da grande potenza, che si è sviluppata costruendo egemonia politica veicolata appunto da apparentemente banali accordi commerciali, alla ricerca palese di un allargamento della propria egemonia geopolitica in Asia, in Africa. E la Cina è ormai la terza potenza planetaria retta da un regime antidemocratico, autoritario, dispotico, che nega le libertà civili e religiose e disprezza non solo i diritti civili, ma sbeffeggia anche le più elementari politiche di difesa dell’ambiente planetario. In sintesi, la Cina è politicamente un avversario politico potente e aggressivo.

«L'ALLARMATA ATTENZIONE» DI MATTEO SALVINI

Dunque è indispensabile che gli accordi con questo colosso aggressivo si facciano, ma sempre - sempre - con l’accortezza di impedire che veicolino una penetrazione, un controllo cinese delle infrastrutture - in primis le telecomunicazioni - che sono il pilastro della difesa degli interessi nazionali dell’Italia. «Quando leggo di un accordo quadro che riguarda “intercomunicabilità, energia e telecomunicazioni”», dice a Lettera43.it il sottosegretario Picchi, «vorrei saperne di più. Per questo ho sollevato il problema e noto con piacere che ho avuto seguito. Matteo Salvini è passato da una accettazione sic et sempliciter dell’accordo a una posizione di allarmata attenzione. Sono soddisfatto».