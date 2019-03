Cosa c'è nella bozza del memorandum sulla Nuova via della seta

Il documento principale si rifa a principi delle Nazioni Unite e al quadro europeo e allo stesso tempo disegna un quadro di cooperazione molto ampio e in tutti i settori strategici. Al punto numero uno viene spiegato che il dialogo sulle politiche e sugli standard normativi e tecnici sarà fatto insieme alla Banca di investimento asiatica per le infrastrutture. Poi vengono i settori di cooperazione: primo fra tutti «trasporti logistica e infrastrutture». E tuttavia dentro alle infrastrutture sono comprese anche le reti energetiche e di telecomunicazioni e nuove procedure reciproche per gli appalti. Le parti, si legge infatti nel documento ottenuto da Politico.eu, «collaboreranno allo sviluppo della connettività delle infrastrutture,investimenti, logistica e inter-operatività, nelle aree di interesse reciproco (come strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia – tra cui fonti rinnovabili e gas naturale – e telecomunicazioni). Le controparti esprimono il loro interesse nello sviluppo di sinergie tra la Via della Seta, il sistema italiano di trasporti e infrastrutture, come – tra gli altri – strade,ferrovie, ponti, aviazione civile e porti e la Rete trans-europea dei trasporti dell’Unione Europea (TEN-T). Le controparti accoglieranno favorevolmente ogni dibattito nel quadro della Piattaforma di connettività tra l'Unione Europea e la Cina, per migliorare l’efficienza della connettività tra Europa e Cina. Le controparti si impegnano a collaborare nel facilitare il disbrigo delle operazioni doganali, rafforzando la cooperazione nelle soluzioni di trasporto sostenibile, sicuro e digitale, come pure per quel che riguarda investimenti e finanziamenti. Le controparti ribadiscono l’importanza di stabilire procedure di appalto aperte, trasparenti e non discriminatorie. Inoltre Cina e Italia si impegnano a rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti, prendendo una posizione congiunta contro il protezionismo e promuovendo «parità di condizioni e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale», un punto ovviamente dolente per i Paesi europei che si trovano a trattare con Pechino. Verrà promossa la collaborazione tra istituzioni finanziarie e la cooperazione culturale attraverso università, think tank, mezzi di comunicazione. Uno degli obiettivi sarà una politica sostenibile a livello ambientale.