Perché da un mese non ci sono più esternazioni di Di Battista

Che fine ha fatto Alessandro Di Battista? L'ex parlamentare a Cinque Stelle, che fino a pochi mesi fa sembrava la carta segreta del Movimento per risollevare le sorti di un'appannata comunicazione condannata all'eterna rincorsa della Lega, è sparito da un mese dai social network. Non più un messaggio, una esternazione, una clip video o un selfie con il figlio e la compagna, tutt'altro che rari durante il lungo viaggio in Guatemala. L'ultima apparizione televisiva è dello scorso 13 febbraio, a Di Martedì, poi più nulla. Tornato dal viaggio in Sud America, ha imperversato per un po' mettendo nel mirino la Lega, tornando ad attaccare Berlusconi - un suo vecchio pallino - e facendo storcere il naso a più di uno nei Cinque Stelle, soprattutto il nuovo corso "moderato" che vede come il fumo negli occhi il suo iperattivismo movimentista.

MA LUI DICE: «SONO QUESTIONI MIE»

Il 13 marzo un inviato di Agorà, la trasmissione televisiva su Rai3, lo ha intercettato per chiedergliene ragione, e lui ha glissato: «Sono questioni mie, quindi non parlo. Ragazzi, vi chiedo di rispettare, ho delle questioni mie. Quand'ero parlamentare della Repubblica ho sempre risposto a tutti, oggi sono comunque un privato cittadino e decidere se rispondere o meno è un mio diritto» ha spiegato. Di Battista, dopo essere tornato dal Guatemala, secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuto ripartire per nuovi viaggi e reportage, alcuni dicevano dal Congo, altri dall'India. In realtà è ancora in Italia e non è ben chiaro se i riferimenti alle "questioni mie" siano in qualche moda legati all'azienda di famiglia e alla scoperta, a fine gennaio, del fatto che il padre aveva ingaggiato almeno un lavoratore in nero. Il figlio si è giustificato spiegando che non ne sapeva niente e che si era molto arrabbiato con il padre. Padre che, nel frattempo, al contrario del figlio continua a imperseverare sui social. Ultima (diasatrosa) uscita quella in cui denuncia di essere riuscito a votare per tre volte in tre seggi diversi alle primarie del Pd, postando la notizia mezz'ora prima che aprissero i seggi.