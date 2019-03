Pisapia è pronto a candidarsi alle elezioni europee

Giuliano Pisapia è pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee in una lista aperta. «Credo ci siano dei momenti in cui è necessario partecipare, insieme a tanti altri, a un movimento di idee e di persone che si impegna per salvaguardare ed estendere i diritti che caratterizzano il nostro continente», ha detto l'ex sindaco di Milano. Da tempo si parlava di una sua possibile discesa in campo. E il nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aveva anche proposto il suo nome durante le primarie dem, come possibile capolista. Ora Pisapia ha rotto ufficialmente gli indugi: «Le prossime elezioni rappresentano un momento decisivo per il futuro, si confronteranno visioni opposte dell'Europa e del nostro Paese, per questo credo sia necessario impegnarsi perché si affermino i valori dell'inclusione, della dignità delle persone, delle tutele del lavoro e dello sviluppo economico e sociale che sono messi in discussione, non solo in Italia, come mai è accaduto in passato. Se sarà utile sono quindi disponibile a far parte di una lista aperta che rappresenti proprio questi valori». Zingaretti non ha nascosto la sua soddisfazione: «Felice per le parole di Pisapia. Ricostruiamo una speranza per cambiare questa Europa, con la passione e l'impegno civile di Giuliano e di tante altre persone».