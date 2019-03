Chi è il leghista che usa i bimbi down per fare ironia sul blackout dei social

CASALI E LA GIUSTIFICAZIONE BOOMERANG SU FACEBOOK

«In queste ore sta avvenendo su Twitter un polemica su di un mio presunto post contro persone affette da sindrome di down», ha scritto il leghista, anche se di presunto non c'è proprio nulla: il post esisteva ed era suo. E continua: «Twitter è un social che neanche utilizzo dove a malapena si può riscontrare la presenza di un mio account; post ironici sono solito farli, gestendo una comunità di oltre 30 mila persone basata proprio sull’ironia politica, che già ha suscitato polemiche simili». Poi si lancia in un carpiato: «È ovvio che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di down, alle quali comunque chiedo scusa per l’incomprensione». Casali dice di ignorare «le decine di ingiurie subite dopo un’ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta “gogna mediatica” sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da “noi”: è normale nei social, già l’ho vissuta e l’affronto anch’essa con ironia, coerentemente con cosa faccio». Poi coglie strategicamente la palla al balzo per attaccare l'avversario politico: «Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire individui affetti da tale sindrome. PS: ignobile chi mi da ruoli che non ho, ennesimo esempio di Fake News come col fenomeno Kekistan». Fake News o meno, un ultimo appunto: sul ruolo, Casali dovrebbe fare chiarezza inanzitutto con se stesso, vista la carica che riporta sulla sua pagina Facebook. A meno che anche in quel caso la sua non fosse solo ironia.