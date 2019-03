Le nomine ai vertici dell'Inps di Tridico e Morrone

La quadra per le nomine Inps è stata trovata e il 14 marzo è stato firmato il decreto che ufficializza l'incarico di commissario per Pasquale Tridico e di vice per Adriano Morrone, dopo la rinuncia di Mauro Nori. I loro nomi sono stati fatti inseriti in un decreto interministeriale, in attesa di fare la nuova governance con presidente e Cda. Morrone, nato nel 1967, è dirigente di seconda fascia dell'Istituto, docente di sicurezza del lavoro alla Luiss e professore a contratto di Diritto dell'Unione europea all'università degli studi di Siena. Il decreto è stato firmato da Luigi Di Maio e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo quanto spiegato da fonti del ministero del Lavoro.