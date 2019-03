I requisiti per il reddito di cittadinanza in famiglie con disabili

Il governo ha presentato il pacchetto di emendamenti al Decretone che contiene, tra le altre cose, norme che facilitano l'accesso al reddito di cittadinanza per quelle famiglie in cui è presente una persona disabile. Cinque le proposte di revisione presentate in commissione alla Camera. Oltre alla questione del reddito di cittadinanza per le famiglie con persone disabili, ci sono norme per le assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei beni culturali. Presente anche una norma relativa all'Anpal mentre per ora manca la revisione della governance dell'Inps.

LE NORME PER REDDITO DI CITTADINANZA E FAMIGLIE CON DISABILI

Il governo allenta i limiti patrimoniali per consentire l'accesso e amplia anche la platea di chi può chiedere la pensione di cittadinanza alle famiglie anziane con componenti under 67 in situazioni gravi o di non autosufficienza. Ritoccata anche la scala di equivalenza che consentirà ai nuclei che hanno a carico familiari disabili di avere 50 euro in più di beneficio: la scala in questi casi passa a 2,2, e il reddito può dunque arrivare al massimo A 1.380 euro. «Il testo, oltre ad ampliare la platea delle persone che beneficeranno del sussidio, stabilisce che vengano destinati 5 mila euro ai componenti del nucleo familiare con disabilità e 7.500 euro per chi è invece portatore di una disabilità grave o non è autosufficiente» sostiene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Simone Valente, e deputato del M5s. «Era una delle misure più importanti e attese per noi perché si rivolge alle persone più deboli in assoluto - prosegue Valente - Per loro e per chi farà richiesta del reddito di cittadinanza, è stata anche alzata la soglia di accesso Isee (da 5000 a 7500 euro)».

DA DOVE VENGONO LE RISORSE PER LE PERSONE DISABILI

Per rafforzare il reddito e la pensione di cittadinanza alle famiglie con disabili il governo prevede risorse per 12,8 milioni nel 2019 che salgono a circa 17 milioni negli anni successivi. Nell'emendamento al decretone si prevede per il 2019 e il 2020 un taglio equivalente ai fondi per la riforma dei centri per l'impiego. Dal terzo anno le risorse provengono dal Fondo generale che finanzia il reddito di cittadinanza.