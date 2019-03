Frizioni Lega-M5s per il congresso «da Medioevo» sulla famiglia

I CINQUE STELLE: «NOI SIAMO DIVERSI, VOGLIAMO DONNE EMANCIPATE»

Eppure a livello governativo un po' i grillini si sono preoccupati. L'altro vicepremier, Luigi Di Maio, per esempio ha detto che «ognuno va agli eventi che vuole, ma io a quegli eventi non ci vado. Chi si permette di dire che le donne devono stare in casa, come se fossero degli esseri inferiori, non appartiene assolutamente alla mia cerchia di amicizie e di frequentazioni». Salvini però lo frequenta come alleato alla guida del Paese, e lui ci andrà. La cosa non piace nemmeno al sottosegretario agli Affari Regionali, il cinque stelle Stefano Buffagni: «La nostra idea di famiglia è diversa da quella che andrà in scena a Verona tra qualche settimana e che sembra piacere a una certa Destra. Loro vogliono donne dimesse, chiuse in casa a fare le madri, donne che non lavorano. Questo io lo chiamo Medioevo. Per il M5s le donne devono essere emancipate, felici, indipendenti. Guardiamo avanti, non indietro», ha scritto in un post su Facebook. E così su donne e famiglia i gialloverdi si sono spaccati un'altra volta.