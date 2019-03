I sondaggi politici elettorali di Piazzapulita del 14 marzo 2019

IN NEGATIVO IL RESTO DEL PANORAMA POLITICO

In calo il resto dello scacchiere politico. +Europa ha perso un altro 0,1% fermandosi al 2,7% e mancando la soglia psicologica del 3%. Stesso destino anche per Potere al popolo. Che pur aumentando leggermente le preferenze rispetto alle elezioni del 2018 non riesce a raggiungere il 2%, ma fermandosi invece al 1,7%. Male anche il resto dei partiti di sinistra, tra i quali anche Leu che ha lasciato per strada lo 0,4% scivolando così sotto il 3% a 2,9%. Tutti gli altri partiti raccolgono un secco 3,3%. Molto alta la soglia degli indecisi e del non voto che resta al 36%-