Tajani si è scusato per le sue parole su Mussolini

L'ATTACCO DEGLI EURODEPUTATI E DELL'ANPI

Prima che Tajani si scusasse, mezzo parlamento europeo lo aveva duramente attaccato: «Da Tajani parole indegne e inaccettabili». E ancora: «Si dimetta». In assenza dell'interessato, in trasferta a Roma per impegni politici, a Strasburgo sono intervenuti verdi, liberali, socialisti e sinistra, per chiedere una ritrattazione ufficiale. Sul piede di guerra anche l'Anpi: «Il presidente Tajani non può fare affermazioni del genere, che devono essere stigmatizzate. Gli argomenti che ha usato sono l'anticamera per cancellare il giudizio fondamentale dato dalla storia sul fatto che il fascismo è stato la rovina dell'Italia, come il nazismo in Europa. Non si può pensare che il fascismo sia un incidente di percorso», ha detto la presidente dell'associazione Carla Nespolo. Le cose buone «le hanno fatte la Resistenza, la lotta di liberazione e l'intervento degli alleati. Gli altri discorsi hanno nel proprio interno una captatio benevolentie nei confronti del fascismo che è inaccettabile. Nel momento in cui si sta affievolendo la memoria storica come si permette Tajani di dire quello che ha detto?».