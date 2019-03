Conte, un premier no-Tav da 300 milioni

Tutto dipende da cosa succederà fra sei mesi, ovvero il tempo a disposizione di Telt per riempire di contenuti i bandi varati lunedì scorso. Se lo farà, o verrà messa nelle condizioni di farlo, Conte la sfanga. Ma se per qualunque motivo ciò non dovesse avvenire, il presidente del Consiglio proprio per le lettere scritte alla società rischierebbe di trovarsi di fronte a una denuncia per il danno recato all’erario. Conte, infatti, non può non sapere che soltanto una legge votata dal parlamento può cancellare la Tav. Con le sue lettere ha giocato con il fuoco: ha salvato, per il momento, il governo, ma rischia che gli costi caro.