Voto di scambio in Sicilia: c'è anche Cuffaro tra i 96 indagati

CUFFARO ERA TORNATO IN LIBERTÀ NEL DICEMBRE 2015

Cuffaro non è nuovo a guai con la giustizia. In passato, l'ex presidente della Regione Sicilia è stato condannato definitivamente a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e per rivelazione di segreto istruttorio. Recluso nel carcere romano di Rebibbia dal 22 gennaio 2011, è ritornato in libertà il 13 dicembre 2015.