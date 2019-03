Scintille tra Meloni e Raggi sulla scritta cancellata alla Garbatella

A Roma non si placa la polemica per la cancellazione della storica scritta «Vota Garibaldi Lista N°1» nel quartiere Garbatella da parte del Decoro urbano del Comume. Non. si trattava infatti di una scritta qualunque, né di vandalismo o degrado, bensì di storia. Quello slogan rosso risalente al 1948, già restaurato nel 2014, ricordava le elezioni in cui il Partito Comunista e il Partito Socialista Democratico Popolare si presentarono con una lista unica, il Fronte Democratico Popolare, il cui simbolo era appunto il volto di Garibaldi, a suggellare l'unità.

BOTTA E RISPOSTA VIA TWITTER TRA GIORGIA MELONI E VIRGINIA RAGGI

Il 14 marzo a tornare all'attacco del Comune e quindi della sindaca Virginia Raggi è stata Giorgia Meloni. «ll comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 "Vota Garibaldi". Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a "esponenti" del ventennio, forse la Raggi avrà scambiato #Garibaldi per un fascista...», ha twittato la leader di Fratelli d'Italia. La risposta social della prima cittadina pentastellata non si è fatta attendere: «No @GiorgiaMeloni, i fascisti li riconosco». A quel punto Meloni ha rilanciato: «Quindi avete cancellato una scritta che stava lì da 70 anni per pura imbecillità? P.S. una volta tanto risponderai anche nel merito o ti nasconderai per sempre dietro lo spauracchio del fascismo?»