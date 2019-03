Caso Sarti: a chi sta mandando un messaggio Tibusche?

LA CAUTELA DEL M5S NEI CONFRONTI DI GIULIA SARTI

Ma torniamo alle carte. A Sarti veniva contestato dal M5s un ammanco di 23 mila euro nei versamenti al fondo per il microcredito. Lei denunciò il suo ex per l'appropriazione indebita di 12 mila euro. Ma non si trattava dei 12 mila euro i cui bonifici vennero pubblicati sul sito tirendiconto.it e poi annullati (per far sembrare di aver fatto versamenti invece mai avvenuti). Erano i soldi dell'affitto della casa che Sarti pagava a Bogdan. Era sufficiente capire questa differenza per trovare l'"inganno". Giulia Sarti quindi era ben cosciente e al corrente di aver annullato bonifici al fondo microcredito e aver caricato online l'avvenuto (finto) versamento prendendo in giro gli iscritti al M5s e gli stessi vertici. È per questo motivo che doveva essere espulsa dal M5s. Una 32enne che non è in grado di gestire il suo conto corrente, di pagare i contributi dei propri collaboratori, che chiede di firmare dimissioni in bianco a un suo ex-collaboratore, non solo non dovrebbe mai esser nominata presidente di una commissione, ma non dovrebbe proprio far politica. Giulia Sarti dovrebbe dimettersi da deputata e trovarsi un un altro lavoro. Invece, nonostante per molto meno il M5s abbia cacciato in fretta e furia (con gogna mediatica annessa) altri parlamentari che, come Sarti, avevano taroccato i bonifici, abbiamo assistito a una “cautela” nei suoi confronti che può avere varie spiegazioni. La prima è che dopo esser venuti al corrente che Sarti registrava tutto quel che accadeva a casa sua, alcune persone, forse colleghi di partito, hanno scelto di non mettersi contro di lei. Ma Giulia Sarti, va ricordato, aveva anche molti amici nel mondo del giornalismo.