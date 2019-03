I controlli sul reddito di cittadinanza con carabinieri e ispettori Gdf

SEI MESI DI TEMPO PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Novità anche sui tempi: si vuole dare sei mesi a chi ha già fatto domanda del reddito di cittadinanza per portare eventuale documentazione aggiuntiva introdotta nell'iter parlamentare del decretone, dall'Isee congiunta anche per i genitori non sposati e non conviventi alla certificazione patrimoniale dei Paesi d'origine per i cittadini extracomunitari. È l'obiettivo di uno degli emendamenti delle relatrici al provvedimento che introduce anche una salvaguardia per le domande del Rei, possibili fino al primo marzo 2019: queste ultime dovranno infatti pervenire all'Inps «entro i successivi 60 giorni», quindi entro fine aprile.