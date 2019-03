Perché Salvini ha detto una sciocchezza sul terrorismo islamico

Un riferimento alla propria persona decisamente fuori luogo in un messaggio che avrebbe semplicemente dovuto esprimere il cordoglio istituzionale per una strage che ha scioccato anche l'altra parte del globo. Nessun riferimento al manifesto anti-immigrati dell'autore del massacro Brenton Tarrant e men che meno al nome di Luca Traini, l'attentatore di Macerata, il cui nome compariva su uno dei caricatori utilizzati per fare fuoco.

«L'UNICO ESTREMISMO DA ATTENZIONARE È QUELLO ISLAMICO»

«È incomprensibile come la bestialità umana possa pensare certe cose», ha aggiunto a stretto giro il vicepremier, rivolgendo «una preghiera per le vittime e la più totale e schifata condanna per i protagonisti». Non senza ricordare, tuttavia, a chi gli chiedeva se dopo quanto accaduto in Nuova Zelanda ci fosse da preoccuparsi anche in Italia, che «l'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico».