Come il governo vuole cambiare il Codice degli appalti

Il governo si prepara a varare il decreto sblocca cantieri, ma le posizioni di M5s e Lega non sono ancora ben allineate. Lo schema del provvedimento contiene 29 ipotesi di modifica al Codice degli appalti, con relative motivazioni. Sul frontespizio la scritta: «Versione integrata con pareri e proposte della Lega». Accanto a ciascuna ipotesi è riportato il parere di M5s e Lega, da cui emergono diverse contrapposizioni. La posizione dei pentastellati, non sempre indicata, appare infatti contraria in alcuni casi, mentre in altri vengono proposte soluzioni alternative. Toccherà ancora una volta al premier Giuseppe Conte mediare e trovare la quadra. Lo stesso Conte, nel frattempo, ha fatto sapere che lunedì 18 marzo si aprirà un tavolo di confronto tecnico con i sindacati a livello ministeriale, per raccogliere «suggerimenti» che saranno «ben accetti» in vista della scrittura definitiva del decreto.