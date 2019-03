The Voice e le pagelle ai giudici del 2019

LA BHMG AL CENTRO DELLA POLEMICA IN RAI

Detto questo, rimane il retroscena più gustoso, e ce lo teniamo in caudam: si dà il caso, infatti, che tra i motivi di perplessità che alla fine hanno cassato la partecipazione dello Sfera, più che il “cattivo esempio” (figurarsi) ci fosse il solito groviglio di interessi: l'etichetta da lui fondata insieme a Charlie Charles, infatti, la Bhmg, prevede in organico anche i giudici consacrati Elettra Lamborghini e Gue Pequeno. Pochi lo sanno, o lo dicono (tanto più gli interessati), ma, evidentemente, alla Rai ne erano consapevoli e debbono essersi convinti che tre giudici su quattro sotto la medesima egida dovevano essere un po' troppi perfino per un sistema televisivo di bocca buona come il nostro, che i conflitti d'interesse li divora senza bisogno di alka selzer. Tutto si può dire della Rai, ma non che non siano misurati, e anche coerenti: dopo il Sanremo di F&P Group, il The Voice di Bhmg, però senza esagerare. Non è spettacoloso?