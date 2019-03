La domenica bestiale di Zingaretti all'Assemblea nazionale del Pd

La corsa per farsi eleggere in Direzione, come primo passo per farsi rieleggere al prossimo parlamento, è diventata più travolgente dopo il disgregarsi della corrente renziana. Molti esponenti di quel gruppo sono già passati col neo segretario, altri che hanno tifato per Maurizio Martina si preparano a farlo, altri ancora costituiranno la ridotta in cui si chiuderanno i renziani in attesa della rivincita (campa cavallo…!). La corsa a posti del tutto inutili nel momento in cui si struttura una nuova leadership che dovrà per forza di cose presentare facce nuove, può comunque dare l’idea all’elettorato piddino che nulla è veramente cambiato e che la vecchia nomenklatura spera ancora una volta si farla franca.