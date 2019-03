Zingaretti alla prova dell'assemblea nazionale del Pd

LA TREGUA CONCESSA DA RENZI A ZINGARETTI

In pectore per la seconda e la terza carica ci sono Paolo Gentiloni e Luigi Zanda, rispettivamente, designati dal leader, non senza malumori della minoranza sul "metodo". Malumori che rispecchiano la posizione di Matteo Renzi, pronto a concedere una tregua a Zingaretti dal fuoco amico ma non un assegno in bianco a lungo termine. Nei prossimi giorni sarà definita la segreteria con i vice. L'ex premier Gentiloni, 64 anni, non dovrebbe avere problemi a prendere il posto di Matteo Orfini: lo voterà non solo la maggioranza, ma anche le due componenti che hanno sostenuto la candidatura di Maurizio Martina, gli ex renziani doc di Luca Lotti e Lorenzo Guerini e i martiniani propriamente detti. I primi come gesto di apertura di credito a Zingaretti, i secondi per l'unità del partito sempre proclamata.