Dopo Christchurch il Viminale avvia attività di monitoraggio

Matteo Salvini aveva detto che non c'era motivo di preoccuparsi, perché in Italia l'unico terrorismo da attenzionare è quello islamico. Eppure, dopo la strage di Christchurch firmata dal suprematista bianco Brenton Tarrant, che su uno dei caricatori della sua arma aveva reso omaggio all'attentatore di Macerata Luca Traini, il Viminale ha deciso di non sottovalutare il rischio di atti emulativi. «Sono state impartite direttive per una rinnovata attività di monitoraggio per evitare rischio emulazione e l'eventualità di ritorsioni ad opera di ambienti radicali», hanno comunicato fonti del Viminale, che la mattina del 16 marzo ha riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, dopo l'attacco del 15 marzo a due moschee neozelandesi.