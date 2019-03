Quanto manca alla politica di oggi Donat Cattin

Carlo Donat Cattin è stato uno dei leader intellettualmente più affascinanti della Prima Repubblica (nonché della Seconda, che su questo piano ha fascinato poco). Bene ha fatto il figlio Claudio a ricordarlo in Senato con la solennità data dalla presenza del Capo dello Stato. È stata una cerimonia doverosa, bella e toccante. Ma non esaustiva di tutto ciò che si può e si deve dire di Carlo Donat Cattin: c’è da sperare che la fondazione abbia i mezzi per un lavoro di ricostruzione storica prezioso per il Paese, non per la gloria terrena di Carlo. Sono stato molto vicino a Donat Cattin, come tanti, come tutti quelli che militavano nella sua piccola e gloriosa correntina. Per tutti noi era Carlo, ma non alla maniera del cameratismo populista di oggi.