Da feudo M5s a città simbolo del crollo grillino: viaggio a Carbonia

LA SINDACA MASSIDDA: «IL M5S HA BISOGNO DI UNA RISTRUTTURAZIONE»

In questa area della Sardegna vivono poco più di 130 mila persone, per lo più cassintegrati, giovani emigrati e minatori in pensione. «Votare, ho votato», dice Sabiu a Lettera43.it, «è un obbligo, ora vivo qui». Anche lui ha lavorato in galleria per 30 anni, ma in Germania. Poi è tornato con la moglie; il figlio invece no, è rimasto nel Nord. «Nel M5s c'è anche gente intelligente», aggiunge, «ma bisticciano troppo». Litigiosità che si è fatta sentire anche in Giunta, con cinque assessori dimissionari su sette. «Diciamo che c'è una certa animosità, ma è normale», commenta dalla sua scrivania la sindaca. Sui numeri delle Regionali non ha dubbi: «Non ci sono attenuanti: alle Amministrative il Movimento con va». Fatte tutte le dovute tare: «Siamo andati soli con la nostra armata Brancaleone di 60 contro 1.300 candidati delle altre liste: 11 per il centrodestra e 8 per il centrosinistra». La soluzione è quella dettata dal capo politico Luigi Di Maio: aprire alle civiche. «Anche», continua Massidda, «c'è bisogno di una ristrutturazione. È una forza politica in divenire, la nostra. Di certo, nel caso in cui si decida di aprire, sarebbe necessario il consenso dalla Base».