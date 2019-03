Maria Giovanna Maglie contro Greta Thunberg

MAGLIE: «GRETA È UNA GIGANTESCA MACCHINA DI PROPAGANDA»

Un chiarimento che evidentemente non è bastato al pubblico dei social. Così Maglie ha scritto una lettera a Dagospia spiegando il senso della sua uscita. «Io ho osato fare una battuta, che può far ridere o meno, non mi pare questo il punto, che poi è una frase che a Roma si dice sempre, 'te metterei sotto co' la machina', specificando poi che lo farei anche con altri che mi stanno antipatici e mi basterebbe naturalmente un colpetto su un piede, nessun omicidio. Solo che ho osato toccare la ragazzina simbolo del politically correct. Una gigantesca macchina di propaganda della quale è il terminale sfruttato e strumentalizzato, e che viene raccontata bene in alcuni articoli evidentemente non letti o tenuti nascosti, che ha mandato ieri in piazza milioni di bambini e ragazzi per i quali, guardare le interviste, il cambio di clima è conseguenza dello spread e simili amenità».