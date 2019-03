La diretta dell'Assemblea nazionale Pd 2019

L'Assemblea del Pd è pronta a proclamare Nicola Zingaretti segretario del partito, eleggere la direzione e inziare a definire le mosse della minoranza. L'appuntamento è allo storico Hotel Ergife di Roma e i lavori avranno inizio alle ore 10.30 del 17 marzo. I renziani che avevano sostenuto Maurizio Martina al congresso si sono ripresi la loro autonomia: in una riunione il 13 marzo un gruppo di fedelissimi dell'ex premier Matteo Renzi come Luca Lotti, Lorenzo Guerini e Ettore Rosato hanno deciso di staccarsi dall'area di Martina e di parlare direttamente con Zingaretti.

GENTILONI VERSO LA PRESIDENZA DEL PD

Come mano tesa voteranno Paolo Gentiloni presidente del partito, mentre i renziani dell'altro ex candidato Roberto Giachetti si asterranno. La corrente dei 'turchi' di Matteo Orfini - presidente uscente - sta ancora discutendo al riguardo. «Su Gentiloni c'è un larghissimo accordo», assicura Marco Minniti. Lui, l'ex premier, dice «dobbiamo lavorare perché questa forza ritrovata del Pd sia anche capace di avere una proposta unitaria alle elezioni europee e una coalizione, un'alleanza per il futuro». Altra figura scelta da Zingaretti e contestata per il metodo da una parte della minoranza è il tesoriere Luigi Zanda, 76enne, favorevole al ritorno del finanziamento pubblico ai partiti (abolito nel 2014 con il premier Pd Enrico Letta).

ATTESA SULLA PARTECIPAZIONE DI RENZI

C'è curiosità su quanti big ci saranno domenica: Graziano Delrio, che ha appoggiato Martina, ma si è detto leale a Zingaretti, sarà assente per motivi familiari. Il vero convitato di pietra sarà però, nel caso non venisse, sempre lo stesso: Matteo Renzi. L'Assemblea nazionale, la nuova direzione, i gruppi dirigenti saranno comunque tutti saldamente 'zingarettiani'. Compreso il nuovo gruppo in Europa, visto che le liste per il 26 maggio saranno scelte dal neo leader dem. Restano i gruppi parlamentari. Lì c'è la vera eredità del passato renziano. E, almeno per il momento, non si sono ancora visti eclatanti passaggi sul carro del vincitore.