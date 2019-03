La Brexit è un'illusione gonfiata da troppe bugie

La seconda contraddizione è quella tra la democrazia diretta che ha votato nel giugno de 2016 la Brexit al referendum, con margini modesti ma indiscutibili, e la democrazia rappresentativa che deve ora ratificarla. O rinnegarla. Ai Comuni non c’è una maggioranza evidente, né per uscire né per restare. I duri e puri dell’European Research Group (Erg) potrebbero finalmente appoggiare, anzi probabilmente appoggeranno, nei prossimi giorni il terzo tentativo del piano May di uscita solo perché l’alternativa sarebbe un rinvio della Brexit non solo fino al 30 giugno, come è stato ora votato, ma sine die o quasi. E soprattutto vi sarebbe con un rinvio oltre il 30 giugno il nefasto e inaccettabile obbligo di partecipare, a fine maggio, al voto per l’Europarlamento, prova evidente che la Brexit si sta disintegrando. Ma saranno sufficienti i voti dell’Erg a rimontare l’ultimo divario che è stato martedì 12 marzo di 149 voti? Comunque la May, in modo rocambolesco, è riuscita nell’intento di stringere i super brexiteer nell’angolo. Ora dovranno votare per lei, o affrontare il voto per le Europee.