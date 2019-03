Conte rilancia lo sblocca cantieri e attacca i concessionari

Per Conte la soluzione «compromissoria e anche un po' ricattatoria "tu mi realizzi un pezzo di infrastruttura e io ti concedo una proroga ben consistente della concessione", con questo governo non funziona». Questo sistema, a giudizio del premier, «per tanti anni è sembrato indolore». Ma in realtà «sul tavolo dei concessionari sono stati lasciati tanti soldi dei cittadini e riteniamo siano state sperperate tante risorse pubbliche». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha accompagnato Conte a Cuneo, ha aggiunto: «Il progetto della Asti-Cuneo non cambia, ma rispetto a quello redatto quando era ministro Graziano Delrio si risparmiano 213 milioni di euro, perché non ci saranno proroghe alla concessionaria. All'inizio dell'estate potrà partire il primo lotto. Siamo all'ultimo metro, l'importante e che tutti i sindaci e il presidente della Regione lavorino compatti».