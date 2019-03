Nel decreto sblocca cantieri spunta una mini sanatoria sugli abusi edilizi

LA LEGA SMENTISCE OGNI IPOTESI DI CONDONO

Il partito di Matteo Salvini vuole un intervento ampio, con un commissario unico che sovrintenda alla ripartenza di tutti i cantieri delle grandi opere e che si occupi anche di edilizia privata. E dalle bozze, ancora oggetto di riflessioni e limature, spunta anche una mini sanatoria sulle piccole irregolarità - porte e finestre spostate rispetto ai documenti tecnici e altre difformità di questo tipo - che riguardano gli edifici più vecchi, costruiti prima del 1977 e per i quali si fatica a verificare le condizioni originarie. Una misura che però, secondo fonti parlamentari, non sarebbe gradita al M5s e rischia di aumentare le tensioni con l'alleato. Dalla Lega, inoltre, è arrivata una smentita: «Non c'è nessuna ipotesi di condono edilizio, né nello sblocca cantieri né in altri provvedimenti. È una notizia infondata e senza alcun fondamento».

IL TESTO DEL DECRETO SI PREANNUNCIA MOLTO CORPOSO

Il testo del decreto si preannuncia in ogni caso molto corposo, come auspicato da Salvini: «Basta che non sia una roba minima», aveva detto il vicepremier, «se ci deve essere lo sblocca cantieri, deve sbloccare tutto». Da Matera è intervenuto sul tema anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio: «Lo sblocca cantieri è fondamentale per far ripartire le infrastrutture e deve essere varato il prima possibile. Si tratta di oltre 300 cantieri e 200 mila posti di lavoro», ha detto durante il suo tour per le elezioni regionali in Basilicata.

SINDACATI DELUSI DAL TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DEI TRASPORTI

Nel frattempo si è svolto un incontro tecnico al ministero dei Trasporti con i sindacati, che però non ha dato nessun esito. Un incontro «inutile e surreale», hanno protestato le organizzazioni dei lavoratori, «ci aspettavamo un testo, lo abbiamo consegnato noi ribadendo le nostre posizioni e le nostre priorità. Una trattativa al contrario». Per questo Cgil, Cisl e Uil ora chiedono «l'apertura di un tavolo politico» al governo, alla presenza dei segretari generali delle confederazioni, prima di mercoledì, ossia prima che il decreto sblocca cantieri arrivi in Consiglio dei ministri. I sindacati si dicono anche pronti a continuare la mobilitazione, dopo lo sciopero e la manifestazione nazionale dell'edilizia in programma venerdì 15 marzo a Roma.

GLI IMPRENDITORI LOMBARDI CRITICANO IL GOVERNO

Critiche al governo su come sta gestendo il dossier dei cantieri sono arrivate anche da Assolombarda. «Non posso che ribadire la più energica delusione per come l'attuale governo imposta la questione delle infrastrutture di trasporto nel nostro Paese, che non è solo un tema di fisicità delle infrastrutture ma di qualità della nostra vita e di sviluppo sostenibile», ha detto il presidente Carlo Bonomi. «Non dobbiamo commettere l'errore di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della Tav Torino-Lione. I finanziamenti bloccati nel 2018 hanno riguardato anche il 25% del valore del Terzo Valico, il 66% del valore della Brescia-Verona. I cantieri sono stati bloccati dalla volontà politica del governo di rimettere in discussione opere ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei».