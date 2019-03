L'ultima gaffe di Toninelli che spinge l'elettrico ma compra diesel

Eppure questa volta si era accorto in tempo reale dell'autogol: «So che non rimedierò a questo gravissimo errore...», aveva detto ironicamente il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dopo l'ennesima gaffe della sua pur breve carriera politica. L'esponente del Movimento 5 stelle stava rilasciando un'intervista a TgMotori, quando ha voluto ribadire l'importanza dell'auto elettrica: «Quando me ne andrò dal ministero voglio che l'Italia sia invasa di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche». Ed è anche pronto a dare il buon esempio? Non proprio, visto quello che ha risposto alla giornalista Maria Leitner: «Che macchina guido quando non sono al ministero? Una vecchia Golf del 2007, ma funziona a Gpl. Ho appena cambiato la bombola per cui posso andare avanti altri 10 anni». Non solo: «Abbiamo comprato una Jeep Compass, bellissima. Motorizzazione diesel. Però è una vettura euro 6 che rispetta tutti i limiti».