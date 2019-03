I sondaggi politici elettorali del 18 marzo 2019

«Il Pd nei sondaggi finalmente cresce, una politica che l'ha isolato e portato al 18% è contro il partito», ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Circo Massimo su RadioCapital, «serve riportarlo al centro, mentre teorizzare che dovremmo essere puri e soli vuol dire già alle prossime elezioni amministrative stendere tappeti rossi a Salvini. Servono accordi con le liste civiche, evitiamo battute e caricature...». Il nuovo leader politico non ha fatto passare molto tempo per mettere in pratica la sua visione del partito. «In tutta Italia ci sono alleanze larghe: è il modo giusto per non regalare Comuni e Regioni a Salvini e Di Maio», ha detto poco dopo l'intervista radiofonica durante un comizio a Potenza, annunciando che in vista delle elezioni in Basilicata incontrerà il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza «per vedere come queste alleanze possono davvero essere un elemento comune».