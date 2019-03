La strage di Christchurch e il silenzio dei sostenitori dello scontro di civiltà

Sono parole che vanno rilette con attenzione dopo la strage compiuta in due moschee in Nuova Zelanda da un cosiddetto ‘suprematista’ bianco, vale a dire un individuo che riassume in sé le caratteristiche del fondamentalista cristiano e dell’estremista di destra occidentale. Come fondamentalisti islamisti e portatori di un’ideologia totalitaria sono gli attentatori dell’Isis, o che si richiamano a esso, responsabili di diverse stragi nelle città europee. Sui due fronti si parla esattamente lo stesso linguaggio di morte e di odio. Nel caso del 28enne Brenton Tarrant l’incubo è rappresentato dal migrante, dallo straniero, da chi - in sintesi - ha un diverso colore della pelle, un’altra fede ed è nato in una terra lontana. Non a caso Tarrant nel suo manifesto ideologico parla di «invasione» con riferimento ai migranti e di strategia per la «sostituzione etnica» dei bianchi occidentali, concetti cari pure alle falangi nere europee e al ramificato mondo del cattolicesimo preconciliare come a quello dell’estremismo evangelicale in America.

IL MAGMA NERO DI CUI SI È NUTRITO TARRANT

Il terreno di coltura all’interno del quale si forma il bozzolo del suprematista fino al suo ‘impazzimento’ stragista, all’atto solitario psicotico e assassino, è costituito da un magma di movimenti, partitini, associazioni, siti web che si dicono spesso ‘antipapisti’, venati non di rado di un razzismo esplicito, pronti a evocare complotti globalisti pluto-giudaico-massonici il cui scopo è cancellare le identità locali e nazionali; si tratta di un mondo contiguo ai gruppi ultra-tradizionalisti sui temi della famiglia, di una galassia ideologica che disprezza i diritti umani, le Nazioni Unite, la democrazia. In questi ambienti papa Francesco è fra i leader più odiati per la sua predicazione in favore della fratellanza, dell’unità del genere umano, dei poveri, dei migranti e del dialogo - appunto – fra fedi, civiltà, popoli. Del resto non è certo un mistero che su un piano politico più generale e più ‘alto’, l’Europa e l’Occidente siano percorsi da correnti nazionaliste e xenofobe gonfiatesi a dismisura sulle spalle della crisi economica mondiale e sulla paura dello straniero e del migrante (la Lega è il caso nostrano più eclatante): l’enorme vacuità antieuropeista della Brexit, la corsa verso il caos di una delle più antiche, solide e rispettate nazioni europee, è figlia anche di questo clima e di queste politiche. Né va omesso che fra gli eroi del giovane attentatore neozelandese figura l’attuale presidente americano Donald Trump.