La classifica della reputazione online dei ministri a febbraio 2019

3. CENTINAIO CRESCE GRAZIE AL PREMIO EXCELLENT

Ancora un segno positivo per il ministro per le Politiche agricole Gianmarco Centinaio che totalizza un punteggio di 61,6, guadagnandone 10,3. A febbraio il Premio Excellent 2019 ha conferito un riconoscimento speciale al ministro per il suo impegno istituzionale nella difesa del made in Italy.

4. COSTA AVANZA CON IL NO ALLE TRIVELLE

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si conferma al quarto posto con 56,5, in crescita di 5,3 punti, grazie soprattutto al consenso manifestato da molti suoi follower sul suo fermo “No” alle trivelle: «Sono per il no alle trivelle e le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza».