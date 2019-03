Fabio Chiusi ha deciso di non lavorare più per il M5s

In un lungo post su Facebook, Chiusi ha spiegato così le proprie ragioni: «Le politiche digitali, ciò di cui mi sono occupato direttamente, sono solo una parte della politica. E, in troppe altre questioni riguardanti i diritti fondamentali degli individui, questo governo si sta muovendo in una direzione opposta alle mie convinzioni di fondo, che non posso accettare in silenzio. Gli attacchi continui ai giornalisti e ai critici, le prese di posizione a mio avviso intollerabili sui migranti, lo sdoganamento di una retorica che finisce per promuovere gli intolleranti e chi non ha intenzione di discutere civilmente sono solo alcuni degli aspetti che mi fanno pensare che sia giunto il momento in cui le personali convenienze lascino il posto a quello che tanti, troppi chiamano con scherno "idealismo"». Da giornalista, Chiusi si è occupato di politica, cultura e tecnologia. È autore di saggi sulla democrazia digitale e le conseguenze sociali dell’innovazione. All'epoca del suo ingresso nello staff del deputato D'Incà, in molti si erano mostrati increduli e lo avevano contestato sui social network.