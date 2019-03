Chi è Luca Casarini, il no global salva-migranti citato da Salvini

A bordo, ha poi aggiunto Salvini, «ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra, che stanno a mio parere commettendo un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché hanno raccolto questi migranti in acque libiche» mentre «stava intervento una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell'alt della Guardia di finanza».

SI CANDIDÒ NEL 2014 CON LA LISTA TSIPRAS SENZA ESSERE ELETTO

Luca Casarini in effetti è capomissione dell'Organizzazione non governativa Mediterranea, e lunedì 18 marzo annunciava: «Stiamo facendo rotta verso Nord, ci dirigiamo verso l'Italia dove chiederemo il porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici». Il quasi 52enne Casarini, storico leader dei no global italiani (gruppo Disobbedienti), si è reinventato in mare, per cercare di salvare vite umane. Ribelle e alternativo, nel 2014 si era candidato alle elezioni europee con la lista L'Altra Europa con Tsipras: le 11.916 preferenze ottenute però non gli bastarono per essere eletto. Successivamente è entrato in Sinistra ecologia libertà (Sel) di Nichi Vendola e poi ha aderito al progetto politico di Sinistra italiana. Nel 2014 fu fermato e poi rilasciato mentre manifestava contro l'accordo di libero scambio Ue-Usa. Nel 2016 è stato condannato a tre mesi di arresti domiciliari per l'occupazione abusiva di una casa a Marghera, in provincia di Venezia. Ma forse un po' dell'astio ancora provato da Salvini risale a un fatto del 2011, quando un corteo contro la Lega provocò sette feriti a Venezia. Tra i manifestanti c'era anche Casarini: «Vietando il diritto di manifestare contro i leghisti hanno fatto autogol», commentò. Un braccio di ferro col Carroccio che dura nel tempo.