Nazarbayev si dimette da presidente del Kazakistan

La storia di Nazarbayev è la storia del Kazakistan: nel 1989 l'anno del crollo del muro di Berlino venne nominato primo segretario del Partito Comunista kazako. E poi è stato primo presidente del Kazakistan indipendente dal gennaio del 1990. Oltre a essere leader a vita del consiglio di sicurezza, Nazarbayev ha anche ottenuto il titolo di "leader della nazione". Il suo è un regime autoritario, in cui la democrazia non esiste e i diritti delle minoranze non sono rispettate. Tanto per dare un'idea solo nel 2010 ha dichiarato di volere incentivare un sistema multipartitico e nel 2017 Nazarbayev aveva annunciato una riforma per dare poteri al parlamento. Ne 2015 alle ultime elezioni è stato votato presidente con il 98% dei voti. Il suo sistema di potere, nutrito dal petrolio, è formato da un gruppo ristretto di potenti e ricchi oligarchi, un regime accusato molte volte di corruzione e che secondo alcuni repoter di think tank occidentali assomiglia a un clan famigliare e criminale.