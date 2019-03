Perché Salvatore Rossi lascia Bankitalia

Il governatore Ignazio Visco, dicono ambienti vicini a Bankitalia, non sarebbe stato d'accordo. Ma questo non è bastato a Salvatore Rossi, che alla fine ha annunciato di non essere disponibile a un nuovo incarico come direttore generale di via Nazionale e come presidente dell'Isvass, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo. Chi lo conosce dice che alla base della scelta di Rossi ci sono anche motivi personali. Ma di più ha potuto una politica che nell'ultimo mese gli ha fatto terra bruciata intorno, come dimostrerebbero l'esito di alcuni incontri riservatissimi, che l'economista avrebbe avuto con membri della maggioranza gialloverde. Tutti a ripetere quello che pubblicamente avevano dichiarato - sia pure con toni diversi - il premier Giuseppe Conte e i suoi vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: in via Nazionale ci vuole discontinuità. Concetto ribadito dal presidente del Consiglio anche in un vertice dei giorni scorsi con Visco.

UNO SCONTRO INIZIATO CON I NUMERI SULLA CRESCITA ITALIANA

La guerra tra Palazzo Chigi e Palazzo Koch ha avuto il suo avvio lo scorso gennaio quando la Vigilanza ha quasi dimezzato le prospettive di crescita dell'esecutivo: dal 1 per cento allo 0,6 nel 2019, numeri che da soli annunciano quanti scossoni arriveranno dai mercati e dall'Europa sull'Italia dopo le elezioni. Nell'immaginario della maggioranza il responsabile di questa sortita è stato proprio Rossi, ben visto dal Quirinale e dal Pd, con Sergio Mattarella che in passato l'avrebbe visto con piacere come ministro dell'Economia. Di Maio sottolineò che quelli prevenute da via XX Settembre erano «stime apocalittiche che arrivano dalla stessa Bankitalia che ci ha lasciate le banche in queste condizioni perché non ha sorvegliato. Sono diversi anni che non ci prende».