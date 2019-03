Bogdan, Social Tv e quelle registrazioni in casa Sarti

Queste dichiarazioni dimostrano che ho sempre detto la verità e che, da parte mia, non c'è nessun accanimento personale né verso la Sarti né verso Bogdan. Ho solo raccontato i fatti avendoli vissuti in prima persona quando lavoravo come collaboratore per Giulia Sarti nel 2013. In conclusione, considerando invece che diffondere fake news è punibile dalla legge, sarebbe interessante sapere se dopo le suddette rivelazioni interverranno le autorità per far luce su quest'ennesimo scandalo ad opera di Giulia Sarti e del suo ex fidanzato Bogdan Tibusche. Dimenticavo. Sarà forse per evitare imbarazzi come questi, che il M5s al parlamento europeo nel 2017 votò contro gli emendamenti che erano stati proposti affinché l'Ue si dotasse di strumenti che punissero anche penalmente chi diffondeva fake news?