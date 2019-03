Pereira, la Scala e la tripla ipocrisia

Niente soldi sauditi alla Scala, il più importante teatro lirico italiano, da tempo non il più importante del mondo perché i fasti del passato, come dice la parola stessa, passano e spesso vengono sostituiti dalle miserie del presente. La vicenda del respingimento del maleodorante denaro di Riad è una stata una fiera dell’ipocrisia: quella dei politici, ovvero Attilio Fontana e Beppe Sala, galli battibeccanti nel pollaio milanese, che sapevano dell’operazione da almeno tre mesi, e l’hanno sottaciuta fin quando non è diventata materia che scotta. Quella di Alexander Pereira che, unico manager al mondo platealmente sconfessato da tutto il consiglio d’amministrazione, ha deciso di restare al suo posto primo perché i suoi committenti non lo cacciano e secondo perché la moglie lavora a Milano e un eventuale trasferimento turberebbe la quiete familiare.