La Camera ha approvato la mozione sulla Nuova via della seta

L'INTERESSE DELL'ITALIA «È PIENAMENTE LEGITTIMO»

Il premier ha poi sostenuto che l'attenzione dell'Italia per la Nuova via della seta «è pienamente legittima ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali. Possiamo potenziare il nostro export verso un mercato di enormi dimensioni e l'intesa è pienamente in linea con la strategia dell'Unione europea». E se l'Unione stessa non saprà rimanere unita, «non potrà essere forte né competitiva, prima di tutto sul piano politico, nel definire e nel perseguire la propria posizione in ordine a priorità come Brexit, clima, crescita, rapporto con la Cina». In vista del Consilgio europeo che si terrà tra pochi giorni, Conte ha detto che l'appuntamento «assume una valenza politica peculiare, perché si svolge due mesi prima delle elezioni per il nuovo parlamento europeo e deve al contempo confrontarsi con sfide cruciali per l'Europa di oggi e di domani». Quanto alla Brexit, il premier si è augurato che «le decisioni prese a Londra garantiscano un'uscita del Regno Unito senza strappi e in maniera ordinata, in modo da poter costruire una relazione futura che sia all'altezza dei profondi e speciali rapporti che abbiamo costruito con i britannici in oltre quattro decenni di comune partecipazione al processo di integrazione europea».