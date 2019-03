La visita di Xi Jinping in Italia vista dalla Cina

Se la Cina e l'Italia riescono a cogliere l'occasione di «cooperare» sulla Nuova via della seta, «non solo l'economia italiana sarà rivitalizzata, ma i due Paesi potranno plasmare relazioni più strette»: l'adesione del primo Paese del G7 darà un «indiscutibile» slancio di nuova forza alla capacità di dell'iniziativa di interconnessione globale. Un lungo commento sul Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, la «voce» del Partito comunista cinese, esamina la prossima adesione di Roma alla Belt and Road Initiative («una cintura, una strada») durante l'imminente visita del presidente Xi Jinping, ricordando il ruolo dell'Italia nella vecchia Via della seta e la posizione strategica nel mezzo del Mediterraneo. Dal 1970, anno di avvio delle relazioni diplomatiche, i legami sono cresciuti. È del 2004 il primo salto di qualità grazie alla «comprehensive strategic partnership». Il commento ricorda i problemi dell'Italia con l'Ue, tra politiche fiscali e immigrazione, mentre alta disoccupazione e frenata dell'economia spingono a trovare altre vie di cooperazione economica.

«ALL'ITALIA SERVONO URGENTEMENTE INVESTIMENTI»

L'Italia «è nell'urgente necessità di investimenti cinesi nelle sue piccole e medie imprese, nell'innovazione finanziaria, nelle energie rinnovabili e in un'ampia serie di progetti infrastrutturali incluse tlc, strade pubbliche, ferrovie e shipping. I trasporti, soprattutto i porti, e la logistica saranno il primo focus per la cooperazione della Belt and Road per il futuro prevedibile». Continua il tabloid del Quotidiano del Popolo in merito all'adesione di Roma alla Nuova via della seta attraverso il memorandum che sarà firmato nei prossimi giorni durante la visita di Xi. Oltrettuto, «malgrado l'Italia sia rimasta impantanata nella crisi finanziaria internazionale e nella crisi del debito sovrano europeo, mantiene ancora la guida globale su scienze e innovazione tecnologica e manifattura meccanica, tra i vari settori. Ed è la terza più grande fonte di acquisizione di tecnologia della Cina nell'Unione europea».

ROMA QUINTO PARTNER EUROPEO

Allo stato, l'Italia è il quinto partner cinese nell'ambito dell'Ue, mentre la Cina è il primo dell'Italia tra i Paesi asiatici: nel 2017, l'interscambio si è attestato a 49,6 miliardi di dollari (+15,1%), con l'export di Pechino a 29,17 miliardi (+10,5%) e quello di Roma a 20,43 miliardi (+22,2%). Oltre a ricordare l'Italia tra i soci fondatori della Aiib, la banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali promossa da Pechino, il Global Times si sofferma sul fatto che la Cina, con l'adesione di Roma alla Nuova via della seta, «potrà da parte sua beneficiare dell'applicazione della legge e della protezione ambientale dell'Europa, che hanno alti standard e che potrebbero ispirare la Belt and Road. L'alto livello delle regole sul commercio prevalenti nell'Ue sono anche attese come un chiarimento per la cooperazione internazionale». In aggiunta a tutto ciò, «il sostegno dell'Italia alla Nuova via della seta servirà indubbiamente come paradigma per ispirare altri Paesi europei ad aggiungersi e a spingere Cina ed Europa più vicine all'accordo bilaterale sugli investimenti».