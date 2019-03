Zingaretti non perda tempo con le minoranze del Pd

ORA SERVE DEFINIRE IL CAMPO LARGO IN CUI SI MUOVERÀ IL PD

La mia opinione è che queste figurette della politica e le minoranze tutte assieme non vadano tenute in gran conto. Nessun alibi al vittimismo. Ma soprattutto nessuna concessione alla loro cultura politica. In Italia non c’è alcun rischio di comunismo, non c’è neppure alcun rischio di radicalismo di sinistra, il massimo del rischio (che spero ardentemente si corra) è che una parte del Pd venga buttato nel lavoro di base e trovi il modo per dare una mano al segretario della Cgil. Anche il facondo Carlo Calenda, che pure ha numeri nella sua bisaccia, dovrebbe perdere meno tempo con Michele Emiliano e con il rischio che torni al Partito democratico quel ragazzotto mite di Speranza. La fine dell’antirenzismo non sta solo nel fatto che il de cuius e i suoi possano vivere a loro agio nel Pd ma anche che nessuna delle loro trovate mediatiche possa essere riportata a galla. La rottamazione gli è cascata sulla testa o un po’ più giù e il fiorentino si è perso. Scrive libri e già lo vedo insidiare i primati di Susanna Tamaro.