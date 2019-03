Fincantieri, la vendetta di Bono

Ternano, 48 anni, in Fincantieri dal settembre 2005 dopo aver lavorato in Price Waterhouse Coopers, Banca Imi e Bnl, Ragni lo scorso gennaio era stato appena nominato direttore generale, e messo al pari del più anziano (di età, 60 anni, e di anzianità) Alberto Maestrini. Forse lo stesso Bono, che aveva benedetto quella nomina, aveva in testa la soluzione del suo passaggio alla presidenza e la promozione di Ragni, molto supportato dall’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp) Fabrizio Palermo, come ad. Ma per lui era il piano B. E comunque non poteva sopportare che gli fosse imposto. Poi è riuscito a far passare il piano A, ovvero la sua riconferma alla guida del gruppo, e si è molto adirato avendo saputo che in qualche modo Ragni si era prestato al gioco di chi (ed erano i grillini in primis) voleva la sua testa.