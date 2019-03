Gentiloni e Calenda siate seri, basta battaglie inutili

LE POLEMICHE INUTILI DI CALENDA E GLI ATTACCHI DA SINISTRA A CASARINI

Resta tuttavia l’amaro sapore di una esclusione frutto di un pregiudizio odioso. Prendete Carlo Calenda uomo spara dichiarazioni come avesse un kalashnikov caricato a parole incorporato: ma che senso ha polemizzare con Giorgia Meloni? Vola più alto, ragazzo mio, mettiamo in campo idee sulla via della seta, sugli aiuti all’industria, su come far meglio il reddito di cittadinanza. Prendete tutti quelli che fra nelle ultime ore stanno dichiarando che se i 49 migranti sono stati portati in Italia da Luca Casarini allora non vale la pena solidarizzare. Ma dove diavolo avete la testa? Per la prima volta Casarini fa una cosa giusta, rischia un processo senza aver mosso un dito e voi lì a sofisticare se non è troppo estremista per voi paciosi riformisti.