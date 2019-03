La delegazione monstre dell'imperatore Xi per la visita in Italia

Non si tratta di un modello che riproduce l'Air Force One dei presidenti americani, ma di un semplice zhuanji, un "aereo speciale" (in generale il codice è CAA006) trattato con solidi aggiornamenti di software e altre accurate misure di sicurezza, e usato soltanto nelle tratte interne quando è destinato ai voli commerciali.

120 GIORNALISTI E 300 MANAGER

Nella missione in Europa dal 21 al 26 marzo, con tappe in Italia, Montecarlo e Francia, Xi avrà un pool di media composto da 120 unità, compresi giornalisti, operatori e fotografi, che dovrebbero coprire quasi tutta la visita. A far lievitare la presenza della delegazione a Roma ci sono tutti coloro che dovranno firmare accordi e gli iscritti ai forum in programma su business, cultura e investimenti congiunti in Paesi terzi: si tratta di almeno 300 altre persone, tra capi azienda, direttori di musei e funzionari ministeriali. L'ultimo dei tre forum, quello sugli investimenti, risulta allo stato quello con il maggior numero di partecipanti cinesi.