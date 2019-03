Istruzioni per statisti sul treno della sglobalizzazione

UN'ECONOMIA ORGANIZZATA IN MACRO-REGIONI

Il mondo, insomma, si stia riorganizzando per macro-regioni. Uno scenario multipolare in cui i mercati asiatici, europei e americano saranno più autoriferiti rispetto al mondo che abbiamo vissuto dal 1990 a oggi. Chiaramente, in questo contesto, la mossa più sbagliata strategicamente è quella di danneggiare le relazioni all’interno della propria macro-regione, come fa l'Italia litigando con la Francia, minando la credibilità della Bce attraverso le dichiarazioni di componenti del governo, o indicando Bruxelles come sede dei nemici. La sponda italiana al progetto cinese della Nuova via della seta è grave proprio nell'ottica geopolitica: invece di riconsolidare l'Unione Europea e la Nato, si sceglie lo strappo. La "colpa" della rottura di uno schema sta nel crescente malcontento della classe media occidentale, che si sente incalzare dai Paesi emergenti, o perché crescono a tassi molto più sostenuti, o perché non crescendo e languendo nella guerra e/o nella povertà, generano spinta all'emigrazione. La classe media occidentale vede inoltre sempre più concentrarsi la ricchezza e le posizioni di successo in poche mani, in un contesto che mitizza la meritocrazia. Come se l'Occidente fosse il luogo delle pari opportunità, dove ognuno può raggiungere la posizione che merita, e non come esito della lotteria della nascita.