Le intercettazioni di Marcello De Vito arrestato a Roma

«NOI MARCÈ DOBBIAMO SFRUTTARLA STA COSA»

Nell'ordinanza che dispone l'arresto del politico e delll'avvocato Camillo Mezzacapo, che sarebbe il ponte usato dall'imprenditore per assoggettarlo ai suoi voleri, c'è una intercettazione che chiarisce, secondo il Gip, questo rapporto. «Questa congiunzione astrale tra ....tipo l'allineamento della cometa di Halley ...hai capito cioè...è difficile secondo me che si verifichi ...noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni» spiegava il 4 febbraio Mezzacapo al presidente dell'assemblea capitolina.

LE CONSULENZE ALL'AVVOCATO PER COMPRARSI IL POLITICO

Per il gip le consulenze date da Parnasi a Mezzacapo servivano per asservire la funzione del presidente del Consiglio Comunale di Roma. L'imprenditore «Luca Parnasi, al fine di acquisire il favore di Marcello De Vito, che guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell'Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del Nuovo Stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad una specifica richiesta di De Vito, a promettere e poi ad affidare diverse remunerative consulenze all'avvocato Mezzacapo il quale ha operato quale espressione dello stesso De Vito».