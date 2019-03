Come cambia il reddito di cittadinanza

PENSIONE ANCHE CASH

Per tutelare la privacy dei beneficiari, le singole spese effettuate con la card del reddito non potranno essere monitorate. Il vincolo, pensato per evitare che il denaro ricevuto venga speso in gioco d'azzardo, salta di fatto anche per le pensioni, che potranno essere erogate in contanti e non solo sulla carta Rdc.

NIENTE BENEFICI PER CHI HA GUAI CON LA GIUSTIZIA

Reddito e pensione vengono sospesi non solo in caso di condanna definitiva e di latitanza (così come disposto anche per il normale assegno previdenziale), ma anche se si è solo indagati o imputati.

INCENTIVI ANCHE PER APPRENDISTI

Il bonus per l'assunzione di beneficiari del reddito varrà anche per i contratti di apprendistato, non più solo a tempo pieno e indeterminato. Verrà invece revocato in caso di licenziamento entro tre anni dall'assunzione. Le sanzioni incrementate del 20% contro il lavoro nero di stranieri irregolari e minori sono estese anche all'impiego sommerso dei beneficiari del reddito.

ACCORDO CON LE REGIONI SUI NAVIGATOR

Dal 2020 gli enti potranno assumere 3 mila navigator (rispetto ai 6 mila precedenti) da destinare ai centri per l'impiego e dal 2021 ulteriori 4.600, anche per stabilizzare i propri precari. Il costo è 120 milioni nel 2020 e 304 milioni dal 2021. Al potenziamento dei centri per l'impiego vengono destinati ulteriori 340 milioni in tre anni.

NIENTE TETTO D'ETÀ PER IL RISCATTO DELLA LAUREA

Le agevolazioni previste in materia di riscatto della laurea scatteranno anche per gli ultra 45enni. Resta però il limite temporale del 1996: la detrazione del 50% scatta solo per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.